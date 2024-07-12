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05:52, 13 июля 2024Бывший СССР

Названо прозвище французских наемников на Украине

Рогов: французских наемников в Запорожской области называют шаромыжниками
СюжетНаселение России:

Французских солдат и наемников в Запорожской области исторически называют шаромыжниками, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, это прозвище закрепилось за французами еще во время Отечественной войны 1812 года, так как убегая из России, «любили поживиться за чужой счет или опускались до уровня попрошаек, вызывая у местного население презрение».

«Сегодня президент Франции своей агрессивной политикой снова хочет насытить русские земли шаромыжниками, но участь их ждет та же, что и армию Наполеона», — поведал Рогов.

Несколько дней назад от резидента Службы внешней разведки (СВР) под псевдонимом Феликс стало известно, что во Франции обеспокоены потерями среди своих бойцов на Украине. Как рассказали в разведке, Париж неофициально признает, что подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире в XX веке.

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      Марина Совина
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