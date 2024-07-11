«Таких потерь не знали с XX века». Рассекречены планы Франции отправить бойцов на Украину

В СВР заявили, что Франция готовила отправку двух тысяч солдат на Украину

Французская армия обеспокоена потерями среди своих бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Как говорится в документе от резидента Службы внешней разведки (СВР) под псевдонимом Феликс, опубликованном в журнале «Разведчик», Париж при этом планирует отправку солдат на Украину.

В СВР заявили о потерях Франции, превышающих психологический порог

Как рассказали в разведке, Париж неофициально признает, что подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире в XX веке. Отмечается, что численность потерь, как и факт участия французских военных в конфликте, тщательно скрывается.

«Обнародование столь чувствительных данных способно спровоцировать массовые протесты. В военном руководстве также опасаются недовольства в среде действующих офицеров французской армии среднего звена», — говорится в донесении.

Фото: Ranu Abhelakh / Reuters

Тем не менее, заявляет резидент, французский контингент для отправки на Украину все же готовится: на первом этапе он составит порядка двух тысяч человек.

Макрон подтверждал планы отправить бойцов на Украину

В мае президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подтверждает намерение отправить французских военнослужащих на Украину.

«Абсолютно. Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», — ответил он на вопрос, до сих пор ли в Елисейском дворце рассматривают дислокацию французской армии на Украине.

Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников, в свою очередь, заявил, что участие Франции в военных действиях на Украине официально сделает ее стороной конфликта. Дипломат отметил, что французские военные «станут законными целями» для российских сил. Он выразил надежду, что у властей страны «возобладает если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения».