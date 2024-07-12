Корнев: российские истребители смогут поражать F-16 на дальности 300 километров

Российские самолеты, которые способны нести ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, смогут поражать обещанные Киеву истребители четвертого поколения F-16 на большой дальности. Преимущества российских самолетов назвал редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев в материале для «Известий».

По его словам, Р-37М способна поражать цели на дистанции до 300 километров, а радиус действия ракеты AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) американских F-16 — 120 километров. Также автор отметил, что российские Су-30 и Су-35С, которые отличаются хорошей маневренностью и большим запасом ракет малой дальности, превосходят F-16 в ближнем воздушном бою.

Корнев подчеркнул, что F-16 нельзя даже сравнивать с российскими истребителями поколения 4++ Су-35С, которые считаются одними из лучших самолетов для воздушного боя. Сверхманевренные Су-35С несут мощный радар Н035 «Ирбис», способный обнаружить 30 воздушных целей.

В мае российский двухместный истребитель Су-30СМ2 впервые заметили с ракетами большой дальности Р-37М. Раньше Р-37М, которую считают самой дальнобойной управляемой ракетой класса «воздух-воздух» в мире, применяли только истребители МиГ-31БМ и Су-35С.