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18:30, 12 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемого в даче взятки бывшему замглавы Минцифры Паршину отпустили из СИЗО

ТАСС: обвиняемого в даче взятки экс-замглавы Минцифры Паршину отпустили из СИЗО
Александр Моносов

Александр Моносов. Кадр: Цифровые Закупки / YouTube

Гендиректора «Бюджетных и финансовых технологий» Александра Моносова, обвиняемого в даче взятки в размере 3,75 миллиона рублей бывшему замглавы Минцифры России Максиму Паршину, отпустили из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, следователь не стал ходатайствовать о продлении Моносову ареста. Теперь ему назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Какая именно — не уточняется.

Срок содержания Паршина под стражей истекает 12 октября.

В июле 2023 года сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры. Паршин был назначен на этот пост 16 августа 2018 года по решению Дмитрия Медведева, занимавшего тогда должность премьер-министра. Чиновник курировал программу поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.

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      Екатерина Кашурникова
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