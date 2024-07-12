Обвиняемую по делу о фейках о Российской армии педиатра из Москвы восстановили на работе

Обвиняемую по делу о фейках о ВС РФ педиатра Буянову восстановили на работе

Педиатра из Москвы Надежду Буянову, обвиняемую по статье о фейках о Российской армии (ВС РФ), восстановили на работе — Тушинский суд признал ее увольнение незаконным. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Судья также постановил выплатить Буяновой средний заработок за вынужденный прогул (928 тысяч рублей) и компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, запись об увольнении в трудовой книжке россиянки признали недействительной.

Тем не менее, как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», данное решение не влияет на уголовное дело в отношении врача — Буянова остается в СИЗО по обвинению в том, что во время приема сказала матери маленького пациента, что его погибший на Украине отец был «законной целью». Сама женщина в ходе процесса уверяла, что не говорила такого.

Решением суда Буянова была отправлена в СИЗО в конце апреля. Изначально бывшему врачу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Основанием для ужесточения меры пресечения стал выезд женщины за пределы Москвы. Адвокат назвал арест подзащитной незаконным и подчеркнул, что ранее установленный судом запрет определенных действий позволял Буяновой покидать город без разрешения.