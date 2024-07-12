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15:56, 12 июля 2024Путешествия

Очевидица сняла видео с места крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Shot опубликовал видео с места крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Очевидица сняла видео с места крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Ролик опубликован в Telegram-канале Shot.

«Самолет сейчас летел и упал туда где-то за деревьями. Может, в поле», — комментирует происходящее автор видео.

По данным источника, жертвами авиакатастрофы стали три человека. Это экипаж с находившимися на борту пилотами-тестировщиками.

Информацию о том, что в Подмосковье упал пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. Лайнер возвращался в аэропорт с завода после ремонта. Сейчас на место следуют экстренные службы.

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      Алина Черненко
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