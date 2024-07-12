Одна африканская страна захотела отменить визы для россиян

ТАСС: Чад работает над введением безвизового режима с Россией

Власти Республики Чад захотели отменить визы для россиян. Об этом ТАСС сообщил посол этой африканской страны в Москве Адам Бешир Махамуд.

Собеседник агентства отметил, что Чад работает над введением безвизового режима с Россией и что это может произойти до конца 2024 года. Дипломат добавил, что сначала нововведение коснется владельцев дипломатических и служебных паспортов, а позже — остальных россиян.

Ранее еще одна африканская страна, Кения, захотела отменить визы для туристов со всего мира, в том числе россиян. Путешественникам перед ее посещением теперь нужно зарегистрироваться на специальном сайте и получить электронное разрешение на поездку.

