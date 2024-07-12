Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:01, 12 июля 2024Путешествия

Одна африканская страна захотела отменить визы для россиян

ТАСС: Чад работает над введением безвизового режима с Россией
СюжетВизы в Европу:

Фото: Desire Danga Essigue / Reuters

Власти Республики Чад захотели отменить визы для россиян. Об этом ТАСС сообщил посол этой африканской страны в Москве Адам Бешир Махамуд.

Собеседник агентства отметил, что Чад работает над введением безвизового режима с Россией и что это может произойти до конца 2024 года. Дипломат добавил, что сначала нововведение коснется владельцев дипломатических и служебных паспортов, а позже — остальных россиян.

Ранее еще одна африканская страна, Кения, захотела отменить визы для туристов со всего мира, в том числе россиян. Путешественникам перед ее посещением теперь нужно зарегистрироваться на специальном сайте и получить электронное разрешение на поездку.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      В России решили по-новому бороться с мошенниками. Банк остановит перевод, если клиент до этого долго говорил по телефону

      Россиянин упал замертво на собеседовании

      Российский военный до смерти забил подругу из-за отказа уйти из дома и получил 10 лет

      Рита Ора появилась на публике в платье с высоким разрезом

      МИД Литвы призвал поблагодарить Украину за желание наносить удары вглубь России

      Зоопарк стал кормить животных «леденцами из крови»

      Россиян предупредили о возможных сбоях в работе YouTube

      Трамп призвал к быстрому достижению мира на Украине

      ФСБ задержала агента украинских спецслужб за передачу данных о российских военных

      На Украине призвали не считать F-16 чудо-оружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше