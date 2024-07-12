Опубликован список погибших членов экипажа Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Shot опубликовал список погибших членов экипажа SSJ 100 в Подмосковье

Стали известны имена погибших членов экипажа Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в Подмосковье. Список опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным источника, на борту потерпевшего крушение лайнера находились Евгений Булавко, Максим Лукманов и Владислав Харламов. Уточняется, что самолет вылетел из Луховиц с авиационного завода после ремонта.

Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), SSJ 100 был в эксплуатации у «Газпромавиа» с 2014 года.

Ранее стали известны подробности о пилоте упавшего SSJ 100 в Подмосковье, 53-летнем Евгении Булавко. Он окончил Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, был женат и жил с семьей в Мытищах.