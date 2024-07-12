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16:51, 12 июля 2024Путешествия

Стали известны подробности о пилоте упавшего SSJ 100 в Подмосковье

Потерпевшим крушение в Подмосковье SSJ 100 управлял пилот Евгений Булавко

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), потерпевшим крушение в Подмосковье, управлял 53-летний пилот Евгений Булавко. Подробности о командире воздушного судна раскрыл Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, Булавко окончил Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, был женат и жил с семьей в Мытищах. Кроме того, стало известно, что мужчина работал в «Газпромавиа» минимум с 2018 года, а до этого он сотрудничал с NordStar.

Возвращавшийся с ремонта Sukhoi Superjet 100 упал в Подмосковье днем в пятницу, 12 июля. По данным источника в правоохранительных органах, лайнер возвращался в аэропорт с завода после ремонта. На борту находилось три члена экипажа, все они не выжили.

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      Алина Черненко
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