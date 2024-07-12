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18:35, 12 июля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о стыде из-за заработка

Блогер Литвин рассказал, что имеет активы на сумму более миллиона долларов

Кадр: «Вписка» / YouTube

Популярный российский блогер Михаил Литвин высказался о своем заработке. В интервью ведущему проекта «Вписка» Василию Трунову. Он рассказал, что имеет активы на сумму более миллиона долларов (более 87,5 миллиона рублей). Выпуск шоу доступен на YouTube.

Литвин признался, что ему стыдно озвучивать сумму, которую он зарабатывает. «Зачем людей драконить теми суммами, которые зарабатываешь», — объяснил он. При этом блогер добавил, что заслужил все деньги, которые у него есть.

«По активам — да», — ответил Литвин на вопрос ведущего о том, является ли он долларовым миллионером. «Есть ли у меня миллион долларов на руках — нет», — добавил он.

Ранее российский техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) также рассказал, сколько он зарабатывает. Петухов отметил, что благодаря рекламе он зарабатывает около 30 миллионов рублей в месяц. При этом блогер добавил, что у него есть партнер, с которым он делит прибыль.

Михаил Литвин — российский блогер, автор YouTube-канала «Литвин», прославившийся благодаря роликам с опасными розыгрышами. С 2020 года регулярно входит в число лидеров по популярности среди блогеров. В 2021 году его аккаунт был признан самым известным московским блогом.

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      Олег Давыдов
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