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11:43, 12 июля 2024Россия

Появились данные о сбежавшем после стрельбы из части под Белгородом контрактнике

Сбежавший после стрельбы из части под Белгородом был судим и собирался на СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / Globallookpress.com

Алексей Журавлев, сбежавший после стрельбы из воинской части под Белгородом, был судим за грабеж и собирался добровольно присоединиться к специальной военной операции (СВО). Такие данные о нем появились у Russia Today (RT).

Друг мужчины в разговоре с агентством отметил, что тот пошел служить по контракту в 2023 году. До этого он работал сборщиком ПВХ в компании по производству и установке окон в Чебоксарах.

Товарищ россиянина подчеркнул, что мужчина не был замечен в конфликтах, чаще всего выступал «за справедливость». «Приезжал в отпуск, мы с ним виделись. Ни о каких конфликтах с сослуживцами он не говорил. Как оказался в части в Белгородской области? Не знаю», — поделился он.

12 июля стало известно, что в Белгородской области идет поиск 28-летнего контрактника, устроившего стрельбу в воинской части. Возбуждено уголовное дело по статьям о дезертирстве и о покушении.

Уточнялось, что беглец прихватил с собой пулемет Калашникова.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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