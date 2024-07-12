Появились подробности о стрельбе в воинской части Белгородской области

В Белгородской области идет поиск 28-летнего контрактника, устроившего стрельбу в воинской части. Об этом сообщает RT.
Возбуждено уголовное дело по статьям о дезертирстве и о покушении. По предварительным данным, контрактник сбежал из воинской части из-за бытового конфликта.
Беглец родом из Чувашии, уточняет «Подъем». Он прихватил пулемет Калашникова.
Ранее 12 июля сообщалось о ночной стрельбе в пункте военной дислокации в Белгородской области. В регионе объявлен план «Перехват». Правоохранители разыскивают военнослужащего, вооруженного пулеметом Калашникова и 70 патронами.