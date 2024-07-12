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11:26, 12 июля 2024Силовые структуры

Появились подробности о стрельбе в воинской части Белгородской области

В Белгородской области ищут дезертира после стрельбы в части, есть погибшие
Начало событий в новости В пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба

Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / Globallookpress.com

В Белгородской области идет поиск 28-летнего контрактника, устроившего стрельбу в воинской части. Об этом сообщает RT.

Возбуждено уголовное дело по статьям о дезертирстве и о покушении. По предварительным данным, контрактник сбежал из воинской части из-за бытового конфликта.

Беглец родом из Чувашии, уточняет «Подъем». Он прихватил пулемет Калашникова.

Ранее 12 июля сообщалось о ночной стрельбе в пункте военной дислокации в Белгородской области. В регионе объявлен план «Перехват». Правоохранители разыскивают военнослужащего, вооруженного пулеметом Калашникова и 70 патронами.

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      Любовь Ширижик
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