Появились подробности о стрельбе в воинской части Белгородской области

В Белгородской области ищут дезертира после стрельбы в части, есть погибшие

В пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба

Начало событий в новости В пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба

В Белгородской области идет поиск 28-летнего контрактника, устроившего стрельбу в воинской части. Об этом сообщает RT.

Возбуждено уголовное дело по статьям о дезертирстве и о покушении. По предварительным данным, контрактник сбежал из воинской части из-за бытового конфликта.

Беглец родом из Чувашии, уточняет «Подъем». Он прихватил пулемет Калашникова.

Ранее 12 июля сообщалось о ночной стрельбе в пункте военной дислокации в Белгородской области. В регионе объявлен план «Перехват». Правоохранители разыскивают военнослужащего, вооруженного пулеметом Калашникова и 70 патронами.