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10:28, 12 июля 2024Силовые структуры

В пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба

Baza: после стрельбы в пункте военной дислокации под Белгородом есть жертвы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В пункте военной дислокации в Белгородской области в ночь на 12 июля произошла стрельба, есть жертвы. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, после стрельбы в одном из районов региона объявлен план «Перехват». Правоохранители разыскивают военнослужащего, вооруженного пулеметом Калашникова и 70 патронами. Подробности уточняются.

В ноябре шестеро военнослужащих с автоматами покинули расположение воинской части в Брянской области. Их нашли спустя два часа. Среди покинувших часть оказались родные братья.

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      Анна Габай
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