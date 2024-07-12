В пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба

Baza: после стрельбы в пункте военной дислокации под Белгородом есть жертвы

В пункте военной дислокации в Белгородской области в ночь на 12 июля произошла стрельба, есть жертвы. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, после стрельбы в одном из районов региона объявлен план «Перехват». Правоохранители разыскивают военнослужащего, вооруженного пулеметом Калашникова и 70 патронами. Подробности уточняются.

В ноябре шестеро военнослужащих с автоматами покинули расположение воинской части в Брянской области. Их нашли спустя два часа. Среди покинувших часть оказались родные братья.