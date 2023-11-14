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19:43, 14 ноября 2023Силовые структуры

Российские солдаты с автоматами покинули воинскую часть близ границы с Украиной. Их нашли за два часа

Шестеро бойцов ВС РФ с автоматами покинули позиции в Брянской области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Шестеро военнослужащих с автоматами покинули расположение воинской части в Брянской области. К розыску шести уроженцев Республики Тыва был привлечен личный состав регионального главка МВД, сообщает Regnum со ссылкой на источник.

По данным агентства, военнослужащих нашли спустя два часа.

Среди покинувших часть оказались родные братья

Как пишет Regnum, cреди покинувших место несения службы военных оказались родные братья — близнецы 2003 года рождения. Они и четверо их сослуживцев самовольно оставили позиции в пяти километрах от границы с Украиной в Суземском районе. Все военные были вооружены автоматами Калашникова.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На розыск сбежавших солдат подняли личный состав УМВД

Управление МВД России по Брянской области после побега военных объявило план «Сирена» и собрало личный состав для поиска бойцов. По информации агентства, через два часа местоположение солдат удалось установить. Причины их действий выясняются.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ранее сообщалось о побеге военного с автоматом из Белгородской области

В сентябре сообщалось, что младший сержант самовольно покинул расположение воинской части недалеко от поселка Уразово в Белгородской области. С собой беглец прихватил АК-74 и четыре магазина со 120 патронами. По некоторым данным, он мог воспользоваться для побега автомобилем УАЗ.

Позже выяснилось, что сержант ушел в самоволку, рассердившись на командование, которое отказывалось предоставить ему отпуск, несмотря на его неоднократные просьбы. На следующий день его разыскали и поймали.

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