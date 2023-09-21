Вооруженный автоматом сержант сбежал из воинской части в приграничном регионе

В Белгородской области полиция ищет сбежавшего из части военного с автоматом

В Белгородской области полиция ведет поиск сбежавшего военного, вооруженного автоматом. Об этом сообщает Baza.

Младший сержант самовольно покинул расположение воинской части недалеко от поселка Уразово днем 20 сентября. С собой беглец прихватил АК-74 и четыре магазина со 120 патронами.

Полицейские проверяют информацию, что сержант мог воспользоваться для побега автомобилем УАЗ.

Он был мобилизован осенью 2022 года в Курской области.

31 августа сообщалось, что в коттеджном поселке Выборгского района Ленобласти оперативники уголовного розыска задержали 31-летнего российского военного, который служил в Пскове и сбежал. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК.