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19:03, 31 августа 2023Силовые структуры

Силовики задержали сбежавшего со службы российского военного

В Ленобласти оперативники задержали военного, подозреваемого в дезертирстве

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В одном из коттеджных поселков Выборгского района Ленобласти оперативники уголовного розыска задержали 31-летнего российского военного, который служил в Пскове и решил не возвращаться к своим обязанностям и сбежать после 15 дней отпуска. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, житель Петербурга в середине марта отправился в отпуск, а потом не вернулся на службу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК. В июле военного объявили в федеральный розыск.

Силовики задержали мужчину в коттеджном поселке «Лебяжье» 30 августа. После оформления всех документов его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил без изменений приговор контрактнику Данилу Чурюмову, которого Севастопольский гарнизонный суд обвинил в дезертирстве и отправил в колонию строгого режима на пять с половиной лет.

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    Варвара Митина
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