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12:48, 21 сентября 2023Силовые структуры

Сбежавшего из части с автоматом российского военного поймали

Сбежавшего с автоматом из части в Белгородской области сержанта задержали
Начало событий в новости Вооруженный автоматом сержант сбежал из воинской части в приграничном регионе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сбежавший с автоматом из военной части в Белгородской области военный был задержан. Об этом сообщает Baza.

Младший сержант ушел в самоволку, рассердившись на командование, которое отказывалось предоставить ему отпуск, несмотря на его неоднократные просьбы. 20 сентября, прихватив автомат и патроны, военный покинул расположение части. На следующий день его разыскали и поймали.

Решается вопрос о возбуждении против сержанта уголовного дела. Он будет отправлен также на медицинское обследование.

Мужчина был мобилизован осенью 2022 года в Курской области.

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    Любовь Ширижик
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