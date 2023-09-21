Сбежавшего из части с автоматом российского военного поймали

Сбежавшего с автоматом из части в Белгородской области сержанта задержали

Вооруженный автоматом сержант сбежал из воинской части в приграничном регионе

Начало событий в новости Вооруженный автоматом сержант сбежал из воинской части в приграничном регионе

Сбежавший с автоматом из военной части в Белгородской области военный был задержан. Об этом сообщает Baza.

Младший сержант ушел в самоволку, рассердившись на командование, которое отказывалось предоставить ему отпуск, несмотря на его неоднократные просьбы. 20 сентября, прихватив автомат и патроны, военный покинул расположение части. На следующий день его разыскали и поймали.

Решается вопрос о возбуждении против сержанта уголовного дела. Он будет отправлен также на медицинское обследование.

Мужчина был мобилизован осенью 2022 года в Курской области.