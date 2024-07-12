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11:40, 12 июля 2024Силовые структуры

Раскрыто число жертв стрельбы в военной части Белгородской области

В белгородской военной части контрактник убил трех и ранил нескольких человек
Начало событий в новости Появились подробности о стрельбе в воинской части Белгородской области

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В результате стрельбы в воинской части Белгородской области погибли трое военных, еще несколько человек получили ранения. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Контрактник, устроивший стрельбу, скрылся с автоматом Калашникова. В регионе объявлен план «Вулкан», заблокированы все трассы, полицейские вызваны к месту службы.

Вечером 11 июля в казарме военные распивали спиртное, между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве. Контрактник открыл огонь по сослуживцам, ранив нескольких человек. Затем он выбежал из помещения и застрелил дежурных.

Ранее 12 июля сообщалось, что в отношении 28-летнего контрактника возбуждено уголовное дело по статьям о дезертирстве и о покушении. Он родом из Чувашии.

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      Любовь Ширижик
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