Раскрыто число жертв стрельбы в военной части Белгородской области

В белгородской военной части контрактник убил трех и ранил нескольких человек

Начало событий в новости Появились подробности о стрельбе в воинской части Белгородской области

В результате стрельбы в воинской части Белгородской области погибли трое военных, еще несколько человек получили ранения. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Контрактник, устроивший стрельбу, скрылся с автоматом Калашникова. В регионе объявлен план «Вулкан», заблокированы все трассы, полицейские вызваны к месту службы.

Вечером 11 июля в казарме военные распивали спиртное, между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве. Контрактник открыл огонь по сослуживцам, ранив нескольких человек. Затем он выбежал из помещения и застрелил дежурных.

Ранее 12 июля сообщалось, что в отношении 28-летнего контрактника возбуждено уголовное дело по статьям о дезертирстве и о покушении. Он родом из Чувашии.