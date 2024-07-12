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15:50, 12 июля 2024Путешествия

Появились подробности о крушении Superjet 100 в Подмосковье

Shot: самолет Superjet 100 разбился после вылета на испытания из Жуковского

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в Подмосковье после вылета на испытания с аэродрома Жуковский. Подробности о крушении появились в Telegram-канале Shot.

Очевидцы рассказали, что пилот увел самолет в лесной массив. Там произошел взрыв и поднялся столб дыма.

При этом «112» пишет, что воздушное судно отправилось с завода в Луховицах и следовало в аэропорт Внуково. По данным источника, пассажирский борт долгое время кружил в районе Воскресенска.

Baza передает, что Superjet 100 пытался сесть и вырабатывал топливо. При заходе на третий круг он упал, подав перед этим сигнал бедствия.

По предварительным данным, на борту российского самолета было три члена экипажа. Сейчас оперативные службы ищут место падения в районе Коломны, задействованы два вертолета.

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      Мария Борисова
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