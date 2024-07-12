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16:42, 12 июля 2024Ценности

Рэперша Карди Би показала содержимое сумки за миллион рублей

Рэперша Карди Би показала, что в ее сумке лежат детская косметичка и расческа

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би показала содержимое сумки за миллион рублей. На соответствующий пост на ее странице в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Page Six.

На размещенном фото видно, что внутри аксессуара люксового бренда Chanel, с которым рэперша посетила парк развлечений «Диснейленд», лежит прозрачная косметичка с детскими уходовыми средствами. Кроме того, в нем оказались дезодорант, несколько спреев для лица и расческа.

Фото: Cardi B / X

«Ничего особенного», — подписала звезда снимок.

В мае американская телезвезда Ким Кардашьян также раскрыла содержимое своей сумки. Во время ужина с режиссером «Американской истории ужасов» Райаном Мерфи бизнесвумен рассказала, что обычно носит в ней жвачку, пудру и помаду.

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      Мария Винар
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