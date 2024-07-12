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15:31, 12 июля 2024Моя страна

Россияне встретили на дороге тигра

Центр «Амурский тигр» похвалил россиян за поведение при встрече с хищником

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Поведение россиян, встретивших на дороге тигра, достойно похвалы. Об этом заявили специалисты центра «Амурский тигр» в беседе с «Вести:Приморье».

Встреча произоша в Тернейском районе Приморского края. На кадрах заметно, как проезжавшие на автомобиле снизили скорость, чтобы позволить хищнику скрыться. Водитель посигналил животному, чтобы спугнуть его.

«Во-первых, достойно похвалы поведение людей: без мата, спокойно, снизили скорость и дали животному перейти мост через речку. Посигналить животному на дороге можно, такой инструмент отпугивания с проезжей части мы поддерживаем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот тигр уже заходил на окраину Пластуна. Сейчас он находится вдали от населенного пункта.

Ранее сообщалось, что в Приморье амурский тигр оставил «сообщение» сородичам необычным способом. На размещенных кадрах запечатлен хищник, нюхающий траву на берегу реки. По словам ученых, тигр таким образом оставляет метки для своих сородичей. Они, в свою очередь, могут узнать его пол и возраст.

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      Варвара Кошечкина
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