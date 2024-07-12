69-я параллель
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09:33, 12 июля 202469-я параллель

Россиянин вышел с работы, пропал в тайге и попал в полицию

Житель ХМАО вышел с работы и несколько дней выживал в тайге без еды

Кадр: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Житель Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) вышел с работы и пропал в тайге. Об этом сообщает портал МВД Медиа.

Как рассказали в полиции, мужчина работал в лесничестве близ города Советский. Для того чтобы оказаться дома, россиянину нужно было преодолеть 25 километров по тайге, однако в пути он заплутал и домой не попал. При этом родители россиянина обратились в полицию лишь спустя два дня — они были уверены, что их сын «гуляет».

После двух дней поисков мужчину обнаружили — все четыре дня он выживал без еды и воды, и его нашли «изможденным, обезвоженным и искусанным насекомыми». После этого мужчину доставили в отдел полиции, откуда его передали родственникам.

Ранее сообщалось, что российский ребенок в одиночестве пережил сутки в глухой тайге, ночевал на бревне и сохранил сюрприз для матери.

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      Марк Леонов
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