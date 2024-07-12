Россиянкам раскрыли способ выбрать подходящее свадебное платье

Модельер Ольга Никитина: для свадьбы на природе подойдут платья свободного кроя

Основательница ателье Ommage, модельер Ольга Никитина раскрыла россиянкам способ выбрать подходящее свадебное платье. Ее комментарий публикует РИАМО.

По словам эксперта, данный наряд следует выбирать в зависимости от места и формата торжества. Так, для мероприятия в классическом стиле она посоветовала приобретать традиционные платья в пол с длинным шлейфом или кружевом.

В свою очередь, для праздника на природе подойдут предметы гардероба свободного кроя из таких материалов, как шелк, шифон или кружево. «Для небольшой, камерной церемонии присмотритесь к сдержанным и лаконичным образам — коктейльным платьям, элегантным юбкам в сочетании с эффектными блузами или топами, а также брючным костюмам», — добавила специалистка.

Ранее в июле дизайнер Маруся Ваулина призвала россиянок надеть прозрачные платья на свадьбу.