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17:46, 12 июля 2024Ценности

Россиянкам раскрыли способ выбрать подходящее свадебное платье

Модельер Ольга Никитина: для свадьбы на природе подойдут платья свободного кроя

Фото: freepic.diller / Freepik

Основательница ателье Ommage, модельер Ольга Никитина раскрыла россиянкам способ выбрать подходящее свадебное платье. Ее комментарий публикует РИАМО.

По словам эксперта, данный наряд следует выбирать в зависимости от места и формата торжества. Так, для мероприятия в классическом стиле она посоветовала приобретать традиционные платья в пол с длинным шлейфом или кружевом.

В свою очередь, для праздника на природе подойдут предметы гардероба свободного кроя из таких материалов, как шелк, шифон или кружево. «Для небольшой, камерной церемонии присмотритесь к сдержанным и лаконичным образам — коктейльным платьям, элегантным юбкам в сочетании с эффектными блузами или топами, а также брючным костюмам», — добавила специалистка.

Ранее в июле дизайнер Маруся Ваулина призвала россиянок надеть прозрачные платья на свадьбу.

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      Алина Гостева
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