Расчет БПЛА российских десантников уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ

Расчет FPV-дронов десантников группировки «Днепр» Российской армии уничтожил замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы отработали по командному пункту противника, где находились иностранные наемники. Отработали удачно. Цель поразили, уничтожили», — рассказал командир расчета с позывным Якудза.

Он добавил, что в процессе работы подразделение часто наблюдает на фронте присутствие иностранных наемников, а украинская армия на херсонском направлении, где находится расчет, часто применяет иностранное вооружение — гаубицы М777, французские самоходные артустановки CAESAR. «Ближе к островам, либо где линия фронта гораздо меньше, там польские минометы работают», — отметил военнослужащий.

Ранее стало известно, что Воруженные силы России нарастили интенсивность ударов дронами-камикадзе.

«С начала СВО количество ударов дронами-камикадзе и сбросами [снарядов с дронов] по нашим солдатам не изменилось и так и остается средним. А вот российские войска за этот период после малого использования стали применять чаще дроны-камикадзе, а также сбросы», — рассказал оператор БПЛА с позывным Расписной.