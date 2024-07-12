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12:21, 12 июля 2024Наука и техника

ВС России нарастили интенсивность ударов дронами-камикадзе

Оператор БПЛА: ВС России нарастили интенсивность ударов дронами-камикадзе
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нарастили интенсивность ударов дронами-камикадзе с начала специальной военной операции (СВО). Об этом оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Расписной рассказал ТАСС.

«С начала СВО количество ударов дронами-камикадзе и сбросами [снарядов с дронов] по нашим солдатам не изменилось и так и остается средним. А вот российские войска за этот период после малого использования стали применять чаще дроны-камикадзе, а также сбросы», — сказал он.

Военнослужащий отметил, что боеприпасы с дронов чаще сбрасывают в районе малых наблюдательных пунктов или во время передвижения малых групп противника. По его словам, это помогает удерживать позиции, предотвращать стягивание ударных сил и сковывать продвижение войск.

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В июне «Известия» сообщили, что ВС России начали использовать в зоне проведения спецоперации модифицированные FPV-дроны (first-person view — «вид от первого лица») для дистанционного минирования дорог в тылу противника.

В том же месяце стало известно, что бойцы Новороссийского горного соединения ВДВ начали активно делать комплектующие для боеприпасов и беспилотников в полевых условиях в зоне СВО.

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      Даниил Иринин
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