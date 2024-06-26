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16:06, 26 июня 2024Наука и техника

В зоне СВО начали использовать дроны для минирования

«Известия»: ВС России начали использовать FPV-дроны для минирования в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали использовать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) модифицированные FPV-дроны (first-person view — «вид от первого лица») для дистанционного минирования дорог в тылу противника. О новой роли беспилотников рассказали «Известия».

«Как известно, есть три вида БПЛА — ударные дроны, разведчики и так называемые FPV, то есть камикадзе. Сейчас к ним добавился четвертый — наши "минеры", способные с помощью специальных механизмов взвести до боевой готовности снаряд в воздухе и произвести его сброс», — сказал командир взвода спецминирования, входящего в состав инженерно-саперного батальона имени Карбышева, Денис с позывным Легат.

Он отметил, что аппараты для минирования относят к FPV-дронам, которыми управляют при помощи пульта и специальных очков. Беспилотник доставляет мину в определенную точку на расстоянии до шести километров от линии разграничения и возвращается к оператору. По словам командира, один из дронов совершил 34 успешных полета туда и обратно. Один полет занимает 10-15 минут.

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Самым распространенным снарядом для заброса стала противопехотная осколочная мина ПОМ-2. При взведении из корпуса ПОМ-2 высвобождаются четыре тонкие нити, действующие как датчики-растяжки. Мина, которая несет 140 граммов тротила, обеспечивает радиус сплошного поражения до 16 метров. Дронами минируют пересечения дорог, входы и выходы из леса, тропы и пути, по которым подвозят боекомплект и бойцов.

Аппараты для минирования получают новые комплектующие и программное обеспечение. С помощью 3D-печати изготавливают механизмы для сброса мин и подставки для безопасной посадки беспилотника.

Ранее начальник штаба Сухопутных сил Франции Пьер Шилль рассказал, что в зоне СВО около 80 процентов целей уничтожают FPV-дронами, но господство примитивных дронов — это кратковременный эпизод. Поэтому Париж делает упор на маневренные силы с бронетехникой.

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      Даниил Иринин
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