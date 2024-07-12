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16:50, 12 июля 2024Силовые структуры

Российские следователи возбудили дело после падения SJ-100 в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил дело из-за падения SJ-100 в Подмосковье

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Российские следователи завели уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после падения лайнера Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) в Подмосковье. Об этом в пятницу, 12 июля, в своем Telegram-канале сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, лайнер после ремонта вылетел с завода и направился в аэропорт Внуково, но потерпел крушение у деревни Апраксино возле города Коломна. В момент падения воздушного судна на его борту находились три члена экипажа. Выживших на месте ЧП не обнаружено.

Очевидцы рассказали , что пилот увел самолет в лесной массив. Там произошел взрыв и поднялся столб дыма.

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      Владимир Седов
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