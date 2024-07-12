Пилоты разбившегося в Подмосковье самолета увели борт от населенных пунктов

Mash: экипаж разбившегося в Подмосковье SJ-100 увел борт от населенных пунктов

Экипаж разбившегося в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) увел борт от населенных пунктов — деревень Апраксино и Малое Карасево. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, лайнер вылетел с аэродрома Третьяково в Луховицах в 14:49 мск. Пилоты получили сигнал системы о технической неисправности и отклонились от курса. Чтобы воздушное судно не рухнуло на жилые дома, экипаж увел его в сторону леса.

Кроме того, стало известно, что на борту SJ-100 находились капитан воздушного судна Евгений Булавка, второй пилот Максим Лукманов и бортпроводник Владислав Харламов. Все они не выжили.

Ранее в сети появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье. Лайнер пытался совершить посадку, летал по кругу и вырабатывал топливо. В итоге воздушное судно рухнуло при заходе на третий круг.

