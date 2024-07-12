Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:37, 12 июля 2024Мир

Российские военные корабли зашли в китайский порт

Корветы Тихоокеанского флота «Громкий» и «Резкий» зашли в порт Чжаньцзян в Китае
СюжетМинобороны

Фото: Mil.ru / Wikimedia

Корветы Тихоокеанского флота «Громкий» и «Резкий» зашли в порт Чжаньцзян в Китае для участия в совместных учениях. Об этом говорится в заявлении флота, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российские военные корабли примут участие в совместном учении Военно-морского флота (ВМФ) РФ и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Морское взаимодействие — 2024».

Практическая часть учений пройдет с 15 по 17 июля. Экипажи проведут совместные учения по ПВО и противолодочное учение с привлечением морской противолодочной авиации НОАК.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что совместные учения военных России и Китая «Морское взаимодействие — 2024» показывают их решимость вместе реагировать на угрозы безопасности. По словам представителя китайского оборонного ведомства, маневр еще больше углубит китайско-российское стратегическое партнерство.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет Sukhoi Superjet-100 разбился в Подмосковье. Его только что отремонтировали

      В ФРГ рассказали о сокрытии властями подробностей подрыва «Северных потоков»

      Правнучку летчика Чкалова признали иноагентом

      Фонд Джона Смита внесли в реестр нежелательных организаций в России

      В Германии заявили об отсутствии доказательств по делу о покушении на главу Rheinmetall

      Путин одобрил поправки в закон о бюджете

      Названо условие для открытия границы между Финляндией и Россией

      Туктамышева назвала комфортную для жизни сумму в месяц

      Разбившийся в Подмосковье SSJ-100 произвели в 2014 году

      Россиянкам раскрыли способ выбрать подходящее свадебное платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше