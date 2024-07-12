Российские военные корабли зашли в китайский порт

Корветы Тихоокеанского флота «Громкий» и «Резкий» зашли в порт Чжаньцзян в Китае

Корветы Тихоокеанского флота «Громкий» и «Резкий» зашли в порт Чжаньцзян в Китае для участия в совместных учениях. Об этом говорится в заявлении флота, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российские военные корабли примут участие в совместном учении Военно-морского флота (ВМФ) РФ и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «Морское взаимодействие — 2024».

Практическая часть учений пройдет с 15 по 17 июля. Экипажи проведут совместные учения по ПВО и противолодочное учение с привлечением морской противолодочной авиации НОАК.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что совместные учения военных России и Китая «Морское взаимодействие — 2024» показывают их решимость вместе реагировать на угрозы безопасности. По словам представителя китайского оборонного ведомства, маневр еще больше углубит китайско-российское стратегическое партнерство.