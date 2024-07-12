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11:41, 12 июля 2024Мир

В Минобороны Китая прокомментировали совместные учения с Россией

Минобороны КНР: учения с РФ показывают решимость вместе реагировать на угрозы

Фото: Reuters

Совместные учения военных России и Китая «Морское взаимодействие-2024» показывают их решимость вместе реагировать на угрозы безопасности. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган, сообщает ТАСС.

«Продолжающиеся учения, которые по плану продлятся примерно до середины июля, призваны продемонстрировать решимость и возможность обеих сторон совместно реагировать на угрозы безопасности на море и поддерживать мир и стабильность в регионе и мире», — отметил он.

По словам представителя китайского оборонного ведомства, маневр еще больше углубит китайско-российское стратегическое партнерство.

Отмечается, что учения начались в первой половине июля в акватории и воздушном пространстве около города Чжаньцзян на юге Китая.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвинил Китай в попытках приблизиться к границам блокам. По его словам, учения Белоруссии и Китая демонстрируют, как Пекин все ближе приближается к НАТО в Европе, Африке и Арктике.

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      Виктория Кондратьева
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