В НАТО обвинили Китай в попытках приблизиться к границам блокам

Столтенберг: Китай приближается к границам НАТО

Китай приближается к границам НАТО, что следует из совместных учений страны с Белоруссией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.

«Учения Белоруссии и Китая демонстрируют, как Китай все ближе приближается к НАТО в Европе, а также в Африке, в Арктике и в других местах», - заявил генсек.

По мнению Столтенберга, учения являются демонстрацией сотрудничества авторитарных режимов.

8 июля Белоруссия и Китай начали совместные антитеррористические учения «Атакующий сокол» на полигоне Брестский. Как сообщалось, во время тренировок отрабатывались методы ночного десантирования, а также ведение боя в населенном пункте и преодоление водных преград.