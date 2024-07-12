Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:00, 12 июля 2024Мир

В НАТО обвинили Китай в попытках приблизиться к границам блокам

Столтенберг: Китай приближается к границам НАТО
СюжетУчения НАТО:

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Китай приближается к границам НАТО, что следует из совместных учений страны с Белоруссией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.

«Учения Белоруссии и Китая демонстрируют, как Китай все ближе приближается к НАТО в Европе, а также в Африке, в Арктике и в других местах», - заявил генсек.

По мнению Столтенберга, учения являются демонстрацией сотрудничества авторитарных режимов.

8 июля Белоруссия и Китай начали совместные антитеррористические учения «Атакующий сокол» на полигоне Брестский. Как сообщалось, во время тренировок отрабатывались методы ночного десантирования, а также ведение боя в населенном пункте и преодоление водных преград.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «С силой и энергично». США и Украина готовят ответ из-за попадания ракеты в детскую больницу в Киеве

      Россиян арестовали в Австралии по подозрению в шпионаже

      В США предложили выйти из НАТО при принятии решения о вступлении Украины в альянс

      Девушка встретила изменившего ей возлюбленного спустя много лет и была шокирована

      В НАТО обвинили Китай в попытках приблизиться к границам блокам

      Кеннеди-младший заявил о продающем войну Байдене

      Российские дроны за час уничтожили более десяти машин ВСУ

      Россиянка вернулась на родину спустя два года путешествий и назвала удивившие ее вещи

      Байден вновь попытался оскорбить Путина

      Женщинам раскрыли способ найти обеспечивающую большее удовольствие от секса точку А

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше