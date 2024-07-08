Начались совместные учения Китая и Белоруссии

Белоруссия и Китай начали совместные антитеррористические учения

Белоруссия и Китай начали совместные антитеррористические учения, передает телекомпания белорусского Минобороны «ВоенТВ».

«На полигоне "Брестский" состоялось открытие совместной антитеррористической тренировки Белоруссии и Китая "Атакующий сокол"», — передает телекомпания.

Отмечается, что в ходе учений будут отработаны методы ночного десантирования, ведения боя в населенном пункте и преодоление водных преград.

О совместных учениях сообщало Министерство обороны Республики Белоруссия 6 июля. Отмечалось, что учение продлится с 8 по 19 июля.