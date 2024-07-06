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12:36, 6 июля 2024Бывший СССР

Белоруссия и Китай проведут антитеррористическую тренировку

МО РБ: Белоруссия и Китай проведут антитеррористическую тренировку 8-19 июля
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белорусские и китайские военные проведут совместную антитеррористическую тренировку. Об этом сообщило Министерство обороны Республики Беларусь (МО РБ) в Telegram.

Отмечается, что учение продлится с 8 по 19 июля. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая уже прибыли в Белоруссию.

«Совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск», — говорится в сообщении.

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Ранее в июле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о поддержке инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, китайский план созвучен с инициативой, которую предложила Бразилия.

В том же месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Белоруссия стала членом Шанхайской организации сотрудничества.

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      Даниил Иринин
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