Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию конфликта на Украине

Лукашенко: мы поддерживаем инициативу КНР по урегулированию конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о поддержке инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине, передает БелТА.

«Мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу по урегулированию украинского кризиса», — заявил Лукашенко на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС.

По его словам, инициатива Китайской Народной Республики (КНР) очень созвучна с инициативой, предложенной Бразилией.

Ранее Лукашенко заявил, что причиной конфликта на Украине является философия Запада, в рамках которой он смотрит на мир как на собственность.

«Вашингтонско-лондонский гегемон смотрит на мир, как на свою собственность. (…) Вот и вся политэкономия. (…) В рамках этой философии и был спровоцирован конфликт в Украине, который продолжается до сих пор», — сказал он.