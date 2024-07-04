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08:47, 4 июля 2024Бывший СССР

Белоруссия вступила в ШОС

Президент Казахстана Токаев: Белоруссия стала членом ШОС

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Белоруссия стала членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ШОС, передает РИА Новости.

«Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято», — объявил он. Кроме того, Токаев поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с присоединением страны к ШОС.

25 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что Белоруссия станет участником организации на саммите в Астане. По его словам, все договоренности уже закреплены, республика будет принимать участие в мероприятии наравне с другими членами ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества — это влиятельная международная структура, целью которой является глобальное политическое и экономическое сотрудничество стран-участниц. До присоединения Белоруссии к ШОС ее членами были Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан и Иран.

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      Кристина Есикова
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