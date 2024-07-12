Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:02, 12 июля 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили две группы резервов ВСУ под Нью-Йорком

ТАСС: ВС России уничтожили две группы резервов ВСУ под Нью-Йорком в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России ударами артиллерии и FPV-дронов уничтожили две группы украинских солдат, которых в качестве резерва перебросили в район Нью-Йорка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

«Под Нью-Йорк пытались перебросить резервы. Совершили некоторую оплошность, в итоге потеряли две группы. [Российские войска] накрыли [их] артиллерией и дронами», — рассказал собеседник агентства.

Силовики также рассказали, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нью-Йорке оказались в непростой ситуации. Сообщается, что они находятся под плотным огнем сразу с нескольких направлений.

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State сообщил о продвижении российских военных в районе Нью-Йорка в ДНР. Судя по карте ресурса, бои идут уже в центре поселка.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия показала в ООН обломки атаковавшего Запорожскую АЭС дрона ВСУ. Как на это отреагировали?

      Россиянка описала поездку в Камбоджу фразой «в первый же день вырвали барсетку»

      Российские военные уничтожили две группы резервов ВСУ под Нью-Йорком

      На подконтрольной ВСУ территории Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры

      Новый премьер Великобритании назвал Россию «угрозой целому поколению»

      Грузовик протаранил стоявшие на пункте пропуска платной российской трассы машины

      24 страны заключили «Украинский договор»

      Цирковые медведи задрали россиянку на территории СНТ

      Меркель исполнила главную роль в комедийном сериале

      В МИД России допустили сбор разведданных миссией ЕС в Армении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше