ТАСС: ВС России уничтожили две группы резервов ВСУ под Нью-Йорком в ДНР

Вооруженные силы России ударами артиллерии и FPV-дронов уничтожили две группы украинских солдат, которых в качестве резерва перебросили в район Нью-Йорка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

«Под Нью-Йорк пытались перебросить резервы. Совершили некоторую оплошность, в итоге потеряли две группы. [Российские войска] накрыли [их] артиллерией и дронами», — рассказал собеседник агентства.

Силовики также рассказали, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нью-Йорке оказались в непростой ситуации. Сообщается, что они находятся под плотным огнем сразу с нескольких направлений.

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State сообщил о продвижении российских военных в районе Нью-Йорка в ДНР. Судя по карте ресурса, бои идут уже в центре поселка.