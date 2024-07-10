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08:31, 10 июля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о продвижении российских войск в Нью-Йорке

DS: российские военные продвинулись в Нью-Йорке

Фото: Alexander Ermochenko/Reuters

Войска Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в сторону центра населенного пункта Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет украинский аналитический ресурс Deep State (DS) в Telegram.

Судя по карте ресурса, бои идут уже в центре поселка. Помимо этого, отмечается продвижение российских военных в селе Синьковка Харьковской области.

Ранее в Deep State заявляли, что Вооруженные силы Украины оказались в затруднительном положении под Нью-Йорком и Торецком ДНР, что может привести к потере этих городов.

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      Валентин Карант
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