Российский военный получил пять лет колонии за самоволку

В Красноярске осудили на пять лет ефрейтора за уклонение от службы

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного по фамилии Волков за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима и должен выплатить 300 тысяч рублей штрафа.

По данным ведомства, в октябре 2023 года ефрейтор не вернулся в часть и стал жить в одном из населенных пунктов Красноярского края. В феврале 2024 года он добровольно явился в военный следственный отдел.

Ранее стало известно, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил российского военнослужащего Афанасия Санникова к 10 годам лишения свободы за дезертирство и расправу над подругой.