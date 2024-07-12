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10:19, 12 июля 2024Силовые структуры

Российский военный до смерти забил подругу из-за отказа уйти из дома и получил 10 лет

В Абакане военного осудили на 10 лет за дезертирство и убийство подруги

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил российского военнослужащего Афанасия Санникова к 10 годам лишения свободы за дезертирство и расправу над подругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военных судов.

Санников признан виновным в двух эпизодах по статье о дезертирстве и по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, 6 июля 2022 года осужденный самовольно оставил воинскую часть из-за желания вовсе уклониться от прохождения службы. 17 июля Санников поссорился с подругой во время распития алкоголя. Женщина отказывалась покинуть дом, в котором проживал фигурант, поэтому он напал на нее и избил кулаками и один раз ударил пострадавшую ногой по голове, потом нанес несколько ударов рукояткой ножа в грудь и живот. После этого Санников сбежал. Его подругу госпитализировали, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Спустя год, 18 июля 2023 года, Санникова задержали.

Ранее сообщалось, что Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима военного за решение не возвращаться на службу из-за проблем в жизни.

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      Анна Габай
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