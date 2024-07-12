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07:18, 12 июля 2024Силовые структуры

Российский военный решил скрываться от службы из-за проблем в жизни и был осужден

В Новосибирске суд приговорил военного за решение не возвращаться на службу

Фото: Pixabay

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима военного за решение не возвращаться на службу из-за проблем в жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 18 октября 2023 года осужденный на фоне стечения тяжелых жизненных обстоятельств не явился на службу в воинскую часть. Он стал жить в Новосибирской области и не планировал больше приступать к исполнению военных обязанностей. 4 апреля 2024 года по вызову должностных лиц мужчина прибыл в военный комиссариат.

Ранее Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима военного за временное уклонение от службы.

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