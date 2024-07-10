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09:30, 10 июля 2024Силовые структуры

Российский военный решил полгода отдыхать от службы и получил восемь лет колонии

В Барнауле военного осудили на восемь лет за уклонение от службы и кражи

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима военного Евгения Землякова за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в 2-м Восточном окружном военном суде.

Суд оштрафовал мужчину на 80 тысяч рублей.

По данным ведомства, 1 мая 2023 года Земляков решил отдохнуть от службы и не вернулся в воинскую часть. Полицейские разыскали его лишь 27 декабря. Однако спустя два дня осужденный снова самовольно оставил расположение части. На этот раз его быстро поймали. Отмечается, что военный также совершил две кражи из подъездов на Алтае: он украл велосипед и детскую коляску.

Ранее стало известно, что Томский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который сел за руль пьяным. Мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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