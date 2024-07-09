Российский военный сел за руль пьяным и был лишен прав и машины

В Томске суд оштрафовал военного за пьяную езду, а также лишил его прав и машины

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который сел за руль пьяным. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей. Его также лишили прав на два года. Автомобиль военного по вступлении приговора в законную силу конфискуют.

По версии следствия, 22 января осужденный сел за руль своей иномарки пьяным. Силовики остановили его машину и предложили мужчине медицинское освидетельствование, от прохождения которого он отказался, не выполнив законное требование должностного лица.

Ранее Томский гарнизонный военный суд оштрафовал на 200 тысяч рублей военнослужащего, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.