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15:54, 12 июля 2024Силовые структуры

Силовик раскрыл детали введенного после стрельбы в Белгородской области плана «Вулкан»

Ветеран «Альфы» Попов: план «Вулкан» вводят для поимки опасных преступников

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

План «Вулкан» вводят для поимки особо опасных и вооруженных преступников, рассказал «Ленте.ру» подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он раскрыл детали плана, который ввели в Белгородской области для поисков напавшего на сослуживцев мужчины.

«Для личного состава МВД существует порядка 10 специальных приказов, планов, сигналов, которые подразумевают конкретные действия, а также качество и количество привлекаемого личного состава, это вооружение, экипировка и другие технические средства. В данном случае, видимо, имелся в виду "Вулкан-3". Это сбор личного состава, который привлекается к розыску и задержанию вооруженных или особо опасных преступников, например вооруженных дезертиров. Как нам известно, подозреваемый взял с собой оружие», — объяснил он.

12 июля 28-летний контрактник из Чувашии напал на сослуживцев в воинской части из-за конфликта на бытовой почве. Он открыл стрельбу и ранил нескольких человек, троих из них спасти не удалось. После этого вооруженный мужчина скрылся, для его поимки ввели план «Вулкан».

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      Варвара Кошечкина
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