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13:33, 12 июля 2024Силовые структуры

Следователи назвали месть основной причиной стрельбы в Белгородской части

Следователи назвали месть сослуживцам причиной стрельбы в воинской части

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи называли месть основной причиной стрельбы в воинской части в Белгороде. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, следователи полагают, что 29-летний контрактник отомстил сослуживцам за унижения. Эта версия является для следствия приоритетной. Для поиска подозреваемого в Грайвороновском районе ввели план «Перехват».

Сбежавший после стрельбы из воинской части под Белгородом, был судим за грабеж и собирался добровольно присоединиться к специальной военной операции (СВО).

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      Владимир Седов
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