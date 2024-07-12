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21:59, 12 июля 2024Россия

Стало известно об обнаружении черных ящиков разбившегося SSJ 100

Росавиация: черные ящики разбившегося в Подмосковье SSJ были найдены

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Черные ящики разбившегося в Подмосковье Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) были найдены. Об этом рассказал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала «Россия 1».

«В ходе проведения поисково-спасательной операции были найдены черные ящики, так называемые бортовые самописцы», — отметил он.

В пятницу, 12 июля, Sukhoi Superjet 100 разбился в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. Три пилота, находившиеся на борту самолета, не выжили.

Позднее замруководителя Росавиации Андрей Добряков рассказал, что воздушное судно летело без разрешения. Он рассказал, что SSJ 100 вылетел с луховицкого аэродрома, который не является гражданским.

Ранее появилась информация, что причиной крушения самолета мог стать одновременный отказ двух двигателей. Это является основной версией падения самолета.

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      Марина Совина
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