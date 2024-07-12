Названа возможная причина крушения SSJ-100 в Подмосковье

Причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье мог стать отказ двух двигателей

Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) мог стать одновременный отказ двух двигателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, это является основной версией падения самолета.

В пятницу, 12 июля, Sukhoi Superjet 100 разбился в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. Три пилота, находившиеся на борту самолета, не выжили.

Позднее замруководителя Росавиации Андрей Добряков сообщил, что воздушное судно летело без разрешения. Он рассказал, что SSJ-100 вылетел с Луховицкого аэродрома, который не является гражданским.