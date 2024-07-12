Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:37, 12 июля 2024Россия

Названа возможная причина крушения SSJ-100 в Подмосковье

Причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье мог стать отказ двух двигателей

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) мог стать одновременный отказ двух двигателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, это является основной версией падения самолета.

В пятницу, 12 июля, Sukhoi Superjet 100 разбился в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. Три пилота, находившиеся на борту самолета, не выжили.

Позднее замруководителя Росавиации Андрей Добряков сообщил, что воздушное судно летело без разрешения. Он рассказал, что SSJ-100 вылетел с Луховицкого аэродрома, который не является гражданским.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье разбился SSJ 100 с французскими двигателями. Кто использует эти самолеты и куда они летают?

      Очевидцы рассказали о звуке взрыва при крушении SSJ в Подмосковье

      Эрдоган заявил об отсутствии успеха Запада на Украине

      Названа еще одна возможная причина крушения SSJ 100 в Подмосковье

      В Запорожской области сообщили о взрывах в Бердянске

      Названа возможная причина крушения SSJ-100 в Подмосковье

      Эрдоган оценил риски начала третьей мировой войны после саммита НАТО

      Белоусов и шеф Пентагона созвонились во второй раз за три недели

      Эрдоган заявил о беспокойстве Запада из-за России и Китая

      Эрдоган рассказал о процессе нормализации отношений с Сирией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше