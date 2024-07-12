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19:56, 12 июля 2024Путешествия

Рухнувший в Подмосковье Sukhoi Superjet 100-95LR летел без разрешения

Замглавы Росавиации: рухнувший Sukhoi Superjet 100-95LR летел без разрешения

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Рухнувший в Подмосковье самолет «Газпром Авиа» Sukhoi Superjet 100-95LR летел без разрешения. Об этом рассказал замруководителя Росавиации Андрей Добряков, его слова приводит Telegram-канал «Авиаторщина».

Он отметил, что самолет вылетел с Луховицкого аэродрома, который не является гражданским. Там располагается база Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«В общем, короче, к вам тоже сейчас все придут, я боюсь», — заявил Добряков во время видеоконференции с Минпромторгом.

Самолет авиакомпании «Газпром авиа» потерпел крушение в районе Коломны. На борту были три пилота — Евгений Булавко, Максим Лукманов и Владислав Харламов. Они не выжили.

Причиной аварии мог стать отказ двигателя. При этом воздушное судно только отремонтировали — оно следовало с завода в аэропорт.

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      Марк Успенский
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