Рухнувший в Подмосковье Sukhoi Superjet 100-95LR летел без разрешения

Замглавы Росавиации: рухнувший Sukhoi Superjet 100-95LR летел без разрешения

Рухнувший в Подмосковье самолет «Газпром Авиа» Sukhoi Superjet 100-95LR летел без разрешения. Об этом рассказал замруководителя Росавиации Андрей Добряков, его слова приводит Telegram-канал «Авиаторщина».

Он отметил, что самолет вылетел с Луховицкого аэродрома, который не является гражданским. Там располагается база Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«В общем, короче, к вам тоже сейчас все придут, я боюсь», — заявил Добряков во время видеоконференции с Минпромторгом.

Самолет авиакомпании «Газпром авиа» потерпел крушение в районе Коломны. На борту были три пилота — Евгений Булавко, Максим Лукманов и Владислав Харламов. Они не выжили.

Причиной аварии мог стать отказ двигателя. При этом воздушное судно только отремонтировали — оно следовало с завода в аэропорт.