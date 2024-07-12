Названа возможная причина крушения самолета SJ-100 в Подмосковье

Отказ двигателя назвали возможной причиной крушения SJ-100 под Коломной

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) мог упасть в Подмосковье из-за отказа двигателя. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным источника, такую причину крушения пассажирского судна «Газпром Авиа» под Коломной назвали в оперативных службах.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подчеркнули, что лайнер находится в эксплуатации с 2014 года и не является полностью импортозамещенным Sukhoi Superjet 100new-95. «Самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту», — добавили в ОАК.

Самолет «Газпром Авиа» потерпел крушение около 15:00 по московскому времени в районе деревни Апраксино неподалеку от Коломны. По предварительным данным, на борту были только три члена экипажа, они не выжили.