В Подмосковье разбился SSJ 100 с французскими двигателями. Кто использует эти самолеты и куда они летают?

Причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье мог стать отказ двигателя

Самолет Sukhoi Superjet 100, разбившийся в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета после планового ремонта, находился в эксплуатации с 16 декабря 2014 года — почти 10 лет. В результате авиакатастрофы погибли три пилота, находившиеся на борту воздушного судна. Предварительной причиной крушения назвали отказ двигателя.

За последние два года с потерпевшим крушением самолетом дважды возникали проблемы

По данным канала Aviaincident, 10 августа 2022 года SuperJet 100-95LR выполнял рейс Уфа — Новый Уренгой. Капитан воздушного судна доложил о проблеме с системой кондиционирования и запросил снижение. В итоге самолет все же долетел до аэродрома назначения.

В мае 2023 года самолет сел в аэропорту Нового Уренгоя из-за малого остатка топлива и сильного бокового ветра. С 3 мая 2024 года SuperJet 100-95LR не выполнял пассажирские рейсы.

Согласно данным по состоянию на 2022 год, в России летали около 160 самолетов Sukhoi Superjet 100. Они числятся в составе воздушного флота авиакомпаний «Россия», Red Wings, «Азимут», Ямал АТК, КБ Сухого, ГСС, «Газпром», ИрАэро, «Северсталь», «Якутия».

По данным портала Russianplanes, были зафиксированы две аварии с участием самолетов этого типа — одна произошла из-за ошибки экипажа, вторая — по невыясненным причинам. Также произошли две катастрофы. Подробности этих происшествий не приводятся.

В общей сложности в авиакатастрофах с SSJ 100 было 86 жертв

Первая авиакатастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла в Индонезии 9 мая 2012 года. Самолет выполнял демонстрационный полет, на его борту находились 45 человек, никого из них не удалось спасти. Причиной произошедшего назвали ошибку экипажа и диспетчера.

Еще одна авиакатастрофа с жертвами произошла спустя семь лет. 5 мая 2019 года из Шереметьево в Мурманск вылетел самолет Sukhoi Superjet. Почти сразу в борт попала молния, отключился автопилот, и экипаж принял решение вернуться. Самолет совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 спасти не смогли.

Командир воздушного судна Денис Евдокимов тогда заявил, что причиной аварии стало несоответствие самолета нормам летной годности. «Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит — безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму», — заявил он.

Следствие при этом называло единственным виновным в произошедшем самого Евдокимова. По их данным, он якобы совершил ряд грубых ошибок.

SSJ 100 трудно обслуживать из-за сложностей с запчастями

В январе 2023 года сообщалось, что авиакомпании, эксплуатирующие Sukhoi Superjet 100, остались без новых оригинальных французских топливных фильтров. Их поставки прекратила компания PowerJet, которая отказалась от сотрудничества с Россией из-за санкций.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Выпуск отечественных запчастей был отложен, а в качестве временной меры предлагалась очистка использованных оригинальных топливных фильтров и их дальнейшая эксплуатация. При этом перевозчики отмечали, что срок службы промытых фильтров слишком маленький. Источники утверждали, что если сейчас срабатывает сигнализация о засорении фильтра на одном двигателе, то Superjet 100 продолжает выполнять полёт по плану до пункта назначения, если сразу на двух — самолет возвращается на аэродром вылета или на запасной.

Генеральный директор «Якутии» Андрей Винокуров также признавал проблемы с ремонтом SSJ 100 — он отмечал, что один из разукомплектованных самолетов авиакомпании может починить только компания PowerJet и только на мощностях, расположенных во Франции.

В апреле 2023 года Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс обратиться в правительство с предложением «наделить предприятие "ОДК-Сатурн" полномочиями разработчика двигателя SaM146, установленного на SSJ 100». Это дает право на работы по обновлению каталогов запасных частей, выпуск сервисных бюллетеней, уточнение ремонтной документации, которые доводятся непосредственно до эксплуатантов.

Источники заявляли, что ОДК при этом не хочет брать на себя ответственность за продление ресурса и серьезные ремонты двигателя, без которых доступный парк самолетов начнет сокращаться.