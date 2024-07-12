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19:41, 12 июля 2024Россия

Жертвами авиакатастрофы SSJ 100 в Подмосковье стали трое пилотов. Что командир сказал жене перед трагедией?

При крушении SSJ-100 в Подмосковье погибли трое пилотов

Фото: Telegram-канал главы Коломны Александра Гречищева

На борту самолета Sukhoi Superjet 100, разбившегося в пятницу, 12 июля, в Подмосковье, находились три члена экипажа. Командир — Евгений Буланов звонил супруге незадолго до крушения. Причиной аварии мог стать отказ двигателя, при этом воздушное судно было недавно отремонтировано.

Все члены экипажа Sukhoi Superjet 100 погибли

Командир разбившегося самолета 53-летний Евгений Булавко с 1995 по 2011 год работал на предприятии «Газпромавиа», затем в авиакомпании NordStar. Последним местом работы также стала компания «Газпромавиа».

Вместе с ним на борту находились еще два пилота — Максим Лукманов и Владислав Харламов. В результате катастрофы никто не выжил.

На кадрах: зимнее тестирование этого лайнера

На кадрах: зимнее тестирование этого лайнера. Кадр: Telegram-канал Mash

Экипаж выполнял тестовый полет после планового ТО — судно передвигалось по кругу более часа, чтобы выработать топливо. При заходе на третий круг произошла авиакатастрофа. Пилоты успели подать сигнал бедствия.

По данным оперативных служб, предварительной причиной крушения стал отказ двигателя. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что лайнер находится в эксплуатации с 2014 года и не является полностью импортозамещенным Sukhoi Superjet 100new-95.

Командир экипажа позвонил супруге за полчаса до катастрофы

Супруга Евгения Булавко рассказала, что в последний раз разговаривала с мужем в 14:29. Он находился на борту самолета и сказал, что сейчас взлетает. В 15:01 поступил сигнал о крушении Sukhoi Superjet 100. По ее словам, у пилота не было дурных предчувствий и жалоб на самолет.

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Булавко также сообщила, что узнала о происшествии в соцсетях.

Свой первый полет самолет совершил 16 декабря 2014 года. Самолет произвели на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Последний полет с пассажирами Sukhoi Superjet 100 совершил 3 мая, затем воздушное отправили на плановое обслуживание на завод.

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      Варвара Кошечкина
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